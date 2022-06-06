عوض تاج الدين: المؤتمر الطبى الإفريقى الأول يمثل بعدا استراتيجيا مهما

جدة - نرمين السيد - قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين إن المؤتمر الطبى الإفريقى الأول كان فارقا، ويمثل بعدا استراتيجيا يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف تاج الدين خلال اتصال هاتفى مع برنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، إن المؤتمر كان يهدف لعرض الجانب الإيجابى الكبير فى الصحة المصرية، والإنجازات التى تمت فى قطاع الصحة المصرية، وما حدث من تطوير هو أمر طبيعى، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتبرع بـ 30 مليون جرعة لقاح، يعد جزءا من الدعم المصرى لإفريقيا.

وأوضح أن عدد الملقحين فى إفريقيا يبلغ 17 % فقط بسبب عدم الإتاحة، لافتا إلى أن توطين صناعة اللقاحات فى إفريقيا شق هام، حيث تم اختيار 5 أماكن فى إفريقيا منها مصر، ولكن هناك حاجة للشركة العالمية لتوطين الصناعات.

ونوه تاج الدين إلى أن مصر تملك كوادر طبية وعالمية عالية المستوى يمكنها مساندة إفريقيا والعمل فيها، مؤكدا أن مصر قضت على عدد كبير من الأمراض التى كانت منتشرة، وعانى منها الكثير من الأجيال؛ على غرار فيروس "سى" و" البلهارسيا ".