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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702321/مرتضى-منصور-في-الإقتصادية-لحضور-استئنافه-على-حكم-حبسه-سنة-لسب-الخطيب

لحضور جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى محكمة القاهرة الإقتصادية.

دوت الخليج

وحملت أوراق الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية و رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دعوى أخرى

وفي دعوى أخرى حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للحكم بجلسة ٢١ يونيو.

حكم اول درجة

وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بالحبس سنة، وتغريمه ١٠ ألاف جنيه، وكفالة ١٠ ألاف جنيه، في الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب، يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

ووفقًا للدعوى الجديدة؛ التي حملت رقم 45 لسنة 22، يتهم محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيثيات المحكمة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانون حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سطر بالعريضة المقدمه من المستشار محمد عثمان وكيلاً عن كل من محمود إبراهيم الخطيب، العامري فاروق محمد عبدالحميد محمد , خالد محمد على الدرندلی ، خالد عبد المحسن كامل مرتجی ، إبراهيم كامل السيد كفراوي ، طارق حسن عبد الحميد ، رانيا عمرو مصطفی علوانی ، محمد عمر محمد الدماطي ، جوهر نبيل جوهر محمد ، محمد جمال عبد القادر عبد البصير ، محمد زکریا عبيد سراج الدين ، مهند مجدي محمد عبد العزيز محمد ، ومحمد سعد الدين السيد أحمد مرجان ,على أثر تضررهم من المشكو في حقه مرتضى منصور لقيامة بالتعدي على المجنى عليهم - المار بيانهم - بالسب والقذف من خلال مقاطع مسجله تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع نادي الزمالك الالكتروني وبعض القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية بنادي الزمالك وذلك بأن قذفهم وسبهم بوقائع لو صحت لأوجبت عقابهم وإحتقارهم بين أهل وطنهم ومن تلك العبارات ( خلي بالك ياخطيب إن اللي بتعمله ده لعبة كيد النسا يا محمود ياخطيب أنا لحد دلوقتي ساكت يا خطيب أنت إتنازلت أنت ومجلسك عن حق الجمعية العمومية ومش هقول اكتر من كده عشان محرجكش كل الورق اللي يجرح عندي هاتلی نص يقول انك تستقبل هشام حطب وتبوسه من بقه طيب أنا بقولك يا محمود يا خطيب إنت لاعب فذ بس رجع 260 مليون لترکی - طب رد على المستشار ترکی الشيخ لما قال عليكم عصابة ما ترد بازبالة يا أبو رياله ، أنا بتحداك أمام مصر كلها نمره واحد أنك أخدت من ترکی ال شیخ مليون وتسعمائة وثمانون ألف دولار حولتهم إزای مصری ووبيتهم فيں أنا أخدت فلوس صفقة فرجاني ساسي والنقاز أتحولوا مفيش حاجة دخلت جيبي دا الفرق بيني وبينك يا خطيب بتشتموا ليه ياسافل وإنت يا مجلس الإدارة بدل ما تطلع تستنكر إلى حصل طالع تشکر .

وبعد تداول القضية أصدرت المحكمة حكمها المتقدم