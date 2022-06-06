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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702320/رئيس-برلمانية-النور-يلقى-بيانا-عاجلا-بشأن-الإساءة-الهندية-للرسول

ألقى النائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بيانا عاجل خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حول ما وصفه بالتطاول الهندى على النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

دوت الخليج

رئيس برلمانية النور يلقى بيانا عاجلا بشأن الإساءة الهندية للرسول

واستنكر خير الله فى بيانه بالجلسة العامة للمجلس، التطاول الصادر من مسئول الحزب الحاكم فى الهند تجاه النبى محمد ص.

وقال خيرالله، روحى وأهلى وأبنائى وعمرى ومالى وماملكت يدى فداء رسول الله، متابعا، نصرة النبى ص واجب علينا.

وأضاف، هذا الإجرام فى حق النبى لانقبله ، وعلى كل مسلم فعل ما يستطيع تجاه هذا الإجرام الهندى.

تجدر الاشارة إلى ان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلقي خلال جلسته العامة اليوم، رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:

1. مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. 2. مشروع القانون المقدم منالنائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. (أخطرت اللجان المختصة)

ومن المكقرر أن تشهد الجلسة العامة، نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.