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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702312/كدمات-بالرأس-وجروح-إصابة-نجم-الزمالك-فى-حادث-تصادم-باكتوبر

تعرض إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، صباح اليوم الاثنين، لإصابة بكدمات وجروح أثر وقوع حادث تصادم بين سيارته وسيارة طالب على طريق الواحات أمام مول مصر بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

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ونتج عن الحادث وجود تلفيات في سيارة إسماعيل يوسف والطالب، وإصابته بمدمات فى الرأس وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإسعافه.

بداية الواقعة

بدأت الحادثة عندما عندما تبلغ للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظ الجيزة، من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق بطريق الواحات أمام مول مصر، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث وبالفحص تبين ان الحادث وقع أثناء عبور إسماعيل يوسف مطب صناعي مستقلا سيارته المرسيدس اصدمت به سيارة جيب شيروكي قيادة طالب لا يحمل رخصة مما تسبب في تلفيات بالسيارتين وإصابة نجم الزمالك السابق بكدمات فى الراس وتم نقله للمستشفي لتلقى الإسعافات بمستشفى دار الفؤاد بأكتوبر.

التحفظ على الطالب

وقامت قوات الأمن بالتحفظ ع لى الطالب والسيارتين وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

إصابة 20 شخص في حادث تصادم بالاقهرة الجديدة

وقع منذ قليل حادث تصادم مروع، بطريق العاصمة في مدينة بدر بمنطقة القاهرة الجديدة، بين أتوبيس و4 سيارات، مما تسبب في إصابة 20 شخص، وتم نقلهم إلى أقرب المستشفيات لإسعافهم.

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البداية عندما تبلغت غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس و4 سيارات، بين مدينتي بدر والشروق بنطاق القاهرة الجديدة، وفور ذلك هرع رجال المباحث والمرور لمكان الحادث، وسط حالة من التكدس المروري بمحيط الحادث في اتجاه العاصمة الإدارية.

نقل المصابين

وفور وصول رجال المباحث ووصول سيارات الإسعاف لمكان الحادث تم نقل 17 مصابا لمستشفى الشروق و3 مصابين لمستشفى مدينة بدر، ومن جانبهم يقوم رجال المرور باوناشهم برفع أثار الحادث لتسيير حركة السيارات ومنع امتداد التكدسات المرورية لأماكن أخرى.

وعلى جانب أخر يقوم رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الحادث وسؤال بعض شهود العيان والمصابين التى تسمع حالتهم الصحية بذكر ماذا حدث فى الحادث وأسباب وقوعه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

إصابة 7 أشخاص.. كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر بسبب إنقلاب سيارة

وعلى جانب أخروقع حادث سير بإنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري 6 أكتوبر، وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح سطحية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإسعافهم.

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وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث حول الحادث أن سبب وقوعه هو اختلال فى عجلة القيادة من يد السائق، أدت لإنقلابها وفشل فى السيطرة علي السيارة.

كثافات مرورية

وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية أعلى كوبري اكتوبر بسبب وقوع الحادث فى اتجاه مدينة نصر، والذي يقوم رجال المرور برفع حطامه وتسيير حركة المرور بمحيط الحادث لسحب أى كثافات مرورية ومنع امتدادها لاماكن أخرى.

بلاغ لغرفة النجدة

البداية عندما تبلغت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بانقلاب سيارة أعلى كوبري أكتوبر مما تسبب فى كثافات مرورية وإصابة 7 أشخاص، وعلى الفور هرع رجال المرور لمكان الحادث وتم طلب الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم

وقام رجال المرور بمساعدة الاوناش الخاصة بهم برفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور أعلى كوبري 6 أكتوبر ومنع اى تكدسات مرورية تمتد نتيجة الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات