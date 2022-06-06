انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. محمد الشوربجي يمثل إنجلترا في بطولات الاسكواش القادمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702307/رسميا--محمد-الشوربجي-يمثل-إنجلترا-في-بطولات-الاسكواش-القادمة

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، تجنيس المصنف والثالث عالميا حاليا، محمد الشوربجي، للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث أوضح الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي، عبر مواقع النواصل الإجتماعي" أن اللاعب سوف يقوم فى المشاركة بجميع البطولات القادمة تحت علم إنجلترا.

دعم وزارة الشباب لاتحاد الإسكواش

ثمن أشرف صبحي جهود مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، ودعمه للاعبي مصر وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لهم فى مختلف البطولات، وتحقيق الإنجازات المبهرة، مشيرًا إلى التنسيق المتواصل بين الوزارة والاتحاد المصري للاسكواش فى ضوء الحفاظ على تألق لاعبي مصر، وتصدرهم للتصنيف العالمى للعبة الذى يصدره الاتحاد الدولى للاسكواش متفوقين على لاعبين من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أشاد المهندس عاصم خليفه الي الدعم الكامل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، وحرصه علي نشر لعبة الاسكواش وتوسيع قاعدة الممارسة، مشيراً إلي ان الاتحاد لديه ٤ مناطق للعبة داخل المحافظات ويسعي الي إنشاء ٤ مناطق أخري.