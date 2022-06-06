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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702302/النائب-أيمن-محسب-يطالب-بتعميم-مشروع-كايرو-بايك-كوسيلة-مواصلات-بديلة-وصديقة-للبيئة

طالب الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، تعميم مشروع "كايرو بايك" الذي أطلقته محافظة القاهرة، ويعتمد على نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة، خاصة أنه وسيلة صديقة للبيئة.

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وقال "محسب"، في طلب الاقتراح برغبة الذي تقدم به، إن محافظة القاهرة أنتهت من إعداد نموذج لإحدى محطات الدراجات والتي سيتم تركيبها ونشرها بوسط المدينة وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع "كايرو بايك" وهو المشروع الذي سيدخل حيز التطبيق منتصف شهر يوليو القادم ويقوم على نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة.

وأكد "محسب"، أن هذا النموذج هو الأول من نوعه في مصر، وهو مشروع غاية في الأهمية ، سيخفف الضغط على وسائل النقل العام، كما أنه من الوسائل الصديقة للبيئة، لتقليل الانبعاثات الضارة، والتى تأتى بالتزامن مع استعدادات مصر لقمة المناخ التى من المقرر أن تستضيفها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، كما سيسهم كل ذلك في تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن المشروع يعتمد على مشاركة الدراجات من خلال شبكة كبيرة من النقاط التي تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع، وسيتم تطبيق المشروع في مناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك كبداية بأسطول من 500 دراجة يتم تتبعها بالـ GPS موزعين على 45 محطة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام، واستكمالا لثقافة الحفاظ على البيئة ، فمن المقرر أن تعمل المحطات بالطاقة الشمسية وستكون مؤمنة بكاميرات المراقبة.

النائب أيمن محسب يطالب بتعميم مشروع "كايرو بايك" كوسيلة مواصلات بديلة وصديقة للبيئة

وأوضح "محسب"، أن نظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.

وطالب عضو مجلس النواب، بتعميم المشروع في كل المحافظات على أن يتم تجهيز الطرق بالشكل الذي يسمح بحركة الدراجات دون أي خطورة على المواطنين من جانب وسائل المواصلات الأخري.