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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702301/برلمانية-مبادرة-الرئيس-لتوفير-30-مليون-جرعة-لقاح-كورونا-للأشقاء-في-إفريقيا-لفتة-هامة-وقوية

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمبادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في إفريقيا، والتى كانت ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضحت أ.د. ايناس عبد الحليم.. أن مصر لديها علاقات متميزة مع أشقائها فى الدول الإفريقية وهذا ليس بجديد على دولة بحجم مصر أن تدعم وتؤيد اشقائها.كما أن مبادرة الرئيس السيسي أتت فى توقيت هام حيث تعاني القارة الافريقية من نقص فى الادوية واللقاحات وان مبادرة الرئيس قد كشفت مدي الدراية الكاملة والحب الشديد لمصر على اشقائها.

وأكملت عضو مجلس النواب.... ان مصر دائما تقف خلف الشِقاء في القارة الافريقية، وتدعمهم في جميع أزماتهم، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو الاجتماعية ، وتحرص دائما على تقديم العون حتى قبل ما يطلب منها.

وعلى مدار سنوات طوال منذ تحرير الدول الافريقية من الاستعمار، وحتى يومنا هذا لا تبخل مصر أبدا بمد يد العون أو المساعدة للقارة الافريقية.

برلمانية: مبادرة الرئيس لتوفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في إفريقيا لفتة هامة وقوية

واكملت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، لقد لعبت مصر في تلك الفترة دورا محوريا في كافة ملفات القارة، لاسيما فى مجال الصحة، وان هذا المؤتمر يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية في مصر وأفريقيا، ويعلن عن الريادة المصرية في المجال الطبي والتكنولوجيا الصحية، وتقنيات تجهيز المستشفيات والإمدادات الطبية الحديثة، وذلك بداية من اليوم 5 يونيو إلى يوم 7 يونيو بمركز مصر للمعارض الدولية.