جلسة البرلمان تنطلق لمواجهة وزيرة البيئة.. و«تلوث مياه النيل» و«التغيرات المناخية» بالمناقشات

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702295/جلسة-البرلمان-تنطلق-لمواجهة-وزيرة-البيئة-وتلوث-مياه-النيل-والتغيرات-المناخية-بالمناقشات

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.

دوت الخليج التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل 1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية. أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- رشا رمضان 2- محمد نشأت العمده 3- أحمد علي إبراهيم 4- أحمد فرغلي 5- أحمد سمير صالح 6- ضياء الدين داود 7- زكريا حسان 8- أيمن محسب 9- شريف الورداني 10- عبد المنعم إمام 11- أحمد إسماعيل 12-أحمد الشرقاوي 13- آيه فوزي 14- ناصر عطية 15- محمود أبو الخير 16- أحمد حجازي 17- أماني الشعولي 18- سحر صدقي 19- عادل النجار 20- عمرو القطامي 21- آيات الحداد 22- محمود البرعي 23- الحسيني جلال 24- نشأت فؤاد عباس 25- كريم السادات 26- جمال عبيد 27- علي البدري 28-عامر الشوربجي 29- حمادة زهير الفولي 30- آمال عبد الحميد 31- أحمد الخشن 32-رزق راغب ضيف الله 33- ايلاريا سمير حارص 34- علاء قريطم 35-أحمد يحيى الجحش 36- بلال النحال 37- العربي فؤاد 38- ولاء التمامي 39- فؤاد أباظة 40- مجدي سيف 41-حسن عبد الوهاب 42-إيهاب عبد العظيم 43- أحمد حته 44- عصام العمدة 45- أحمد الحديدي 46- محمد حسين الحمامي 47- نادر عبده 48- حسام المندوه 49- أحمد سعد نويصر 50- عبد الله أحمد عبد الله 51- أسماء سعد الجمال 52- حسن طارق عمار ب - سؤال مقدم من : أحمد بلال البرلسي جـ - طلب مناقشة عامة مقدم من علاء عصام وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة. 2- طلبا إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية. أ - طلبا إحاطة مقدمان من : 1- فتحي قنديل 2- هناء فاروق ب - سؤالان مقدمان من : 1- جيهان البيومي 2- أحمد حمدي خطاب جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من: 1. ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية. 2.ميرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. 3.أحمد حته وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر. 3- طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات، مقدمة من: 1-ألفت المزلاوي 2- علي نور 3-لطفي شحاتة

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