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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702315/الضرائب-تطالب-الشركات-بسرعة-التسجيل-بمنظومة-الفاتورة-الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم تطبيقها بشكل مرحلي، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة في مرحلتها السابعة، وفقًا للقرار رقم (208) لسنة 2022، بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 يونيو الجاري.

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ضرورة توافر الختم الإلكتروني

وقال «عبد القادر»، إن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال استخدام خاصية التسجيل الذاتي، يتطلب توافر الختم الإلكتروني، لافتًا إلى أنه يمكن للشركات الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة أو شركة فيكسد مصر، مشيرًا إلى أن الشركات الملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال خاصية التسجيل الذاتي، هي الشركات الصادر بشأنها قرار الإلزام بالإنضمام إلى المنظومة فى مرحلتيها السادسة والسابعة.

وأوضح أن خطوات التسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على الرابط التالي مباشرة « https://profile.eta.gov.eg/signUp ».

خطوات التسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية

ويتم إدخال الرقم الضريبي للممول المكون من تسعة أرقام، وتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية ثم يتم المتابعة والتوقيع من خلال التوكن وشهادة الختم الالكتروني، ثم يقوم الممول بتحديد اللغة الافتراضية والبريد الالكترونى الخاص بالممول (الشركة) ورقم موبيل الممول (الشركة)، وبعد ذلك سيصل كود تأكيد على البريد الإلكتروني وكود تأكيد على الموبيل على الممول إدخالهم في الخانات المحددة بصفحة التحقق.

وبعد ذلك يتم ادخال بيانات المفوض (رقم بطاقة قومي سارية – الاسم الأول والأخير –البريد الالكتروني لتسجيل الدخول – تأكيد البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول ) ثم يتم الضغط على انهاء وارسال الدعوة ستظهر رسالة باكتمال التسجيل ، لافتًا إلى أنه سيتم ارسال دعوة للمسؤول ( المفوض ) لاستكمال التسجيل ويتم فيها ادخال الرقم القومى للمفوض ورقم موبيل المفوض وإدخال كلمة السر وتاكيد كلمة السر والضغط على حفظ.

وأضاف «عبد القادر» أنه في حالة تعثر الممول في التسجيل يمكنه اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الأتية: «مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم».

عقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا

وأكد أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/tax.egypt

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وذلك للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية ، مضيفًا أن الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية 16395 يتلقى كافة الاستفسارات والتساؤلات ويقوم بالرد عليها.

ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار رقم (208 ) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/ ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك إعتباراً من ١٥ يونيو ٢٠٢٢ ، مع مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم (٤٤٣) ، ورقم (٦١٩)لسنة ٢٠٢١ بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ( المجموعة الأولى والمجموعة الثاني).