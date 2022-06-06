انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان الديناميكا لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية بشبين الكوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702304/رئيس-جامعة-الأزهر-يتفقد-امتحان-الديناميكا-لطلاب-العلمي-بالشهادة-الثانوية-بشبين-الكوم

دوت الخليج

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، إضافة للالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، لمساعدتهم خلال فترة الامتحانات.

كان في استقبال رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة الشيخ محمد أبو العنين رئيس لجنة معهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ووكلاء اللجنة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بدأت السبت الماضي بأداء الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير.

وكانت قد انطلقت، يوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمواد الفقه والتفسير والقرآن، لطلاب العلمي والبعوث الإسلامية.

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية بلجان بالدقهلية والغربية

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان الامتحانات بمعهد أجا الثانوي بنين ومعهد شابراويش الثانوي بنين، ولجان معهد فتيات أجا الثانوي بمنطقة الدقهلية، ولجان معاهد المحلة والإمام الشافعي بنين، وسمنود الثانوية للبنين والفتيات بمحافظة الغربية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وتفقد الضويني، الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وطرق فض المظاريف الخاصة بنماذج الإجابة، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان من أجل توفير الجو المناسب للامتحانات.

وأكد وكيل الأزهر حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة أبنائه الطلاب، ووجه بتوفير المناخ الملائم لهم، لأداء امتحاناتهم فى جو يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام ٦٠٥ لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب ١٣٩٠٠ طالب وطالبة في مختلف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (٩١٣٩٢) طالبا، وطلاب القسم العلمي (٤٦٦٤٨)، و(١٤٣) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(٥٣٩) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.