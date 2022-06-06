رئيس هيئة الدواء يلتقي الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:22 صباحاً - التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السيد أنطونيو بارا توريس، الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية، والوفد المرافق له ؛ السيد ليوناردو روزا، رئيس الاستشارات الدولية لوكالة الصحة البرازيلية، والسيدة فيكتوريا بالثر، رئيس قسم التجارة بسفارة البرازيل بالقاهرة، والسيدة جوليانا زوراتو، ممثل من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية، وذلك على هامش اللقاءات التي يعقدها مع العديد من السلطات الصحية والمنظمات والشركات الدولية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئتين في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ حيث اعرب السيد انطونيو بارا توريس عن رغبتهم فى تعميق التعاون مع هيئة الدواء المصرية، والاستفادة من التجربة المصرية فى الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في إطار مشاركة هيئة الدواء المصرية، كشريك رئيسي، في المعرض والمؤتمر الأفريقي الأول، الذي تنظمه هيئة الشراء الموحد، وفي إطار حرص الهيئة على تنسيق الجهود الدولية مع السلطات الصحية، والشركات الدولية من أجل دعم مسيرة التنمية المستدامة في قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية.