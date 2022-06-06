حصاد أداء جامعة الملك سلمان الدولية خلال الفترة من (2020 – 2022)

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:22 صباحاً - - توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة IMC للعلوم التطبيقية بالنمسا وجامعة ساوث كارولينا الأمريكية

- الانضمام لتحالف الجامعات الأهلية الجديدة الذكية

- توقيع بروتوكولات تعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز العالمية وشركة سيمنس الألمانية ومتحف شرم الشيخ الجديد

- إنشاء مركز الجامعة للاستشارات وبناء القدرات والمشاركة في تنظيم رالي السيارات الكهربائية بشرم الشيخ

- تنظيم الفعاليات التوعوية والثقافية والمهنية لدعم مجتمع جنوب سيناء

- تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المُستقبلي

قدم د. محمد عبدالحميد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، ود. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، تقريرًا حول أنشطة وفعاليات الجامعة خلال الفترة من 2020 وحتى النصف الأول من عام 2022.

وأوضح التقرير أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المرموقة دوليًا، حيث شهد الوزير توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة (IMC) للعلوم التطبيقية بالنمسا؛ للحصول على شهادات مُزدوجة في مجال السياحة والضيافة، وبروتوكول تعاون مع جامعة ساوث كارولينا الأمريكية (University Of South Carolina)؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين الجامعتين.

وأشار التقرير إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية بدأت عملها بفرعيها بمدن (رأس سدر وشرم الشيخ) خلال العام الجامعي 2020/2021، ثم انضم فرع الجامعة بمدينة (الطور) للعمل خلال العام الجامعي 2021/2022، كما أنشئت الجامعة مركز للاستشارات وبناء القدرات في مجالات عمل الجامعة، فضلًا عن حصول الجامعة على تمويل للعديد من المشروعات البحثية من جهات محلية ودولية وفقًا للخطة الإستراتيجية للبحوث بالجامعة.

وأضاف التقرير أن الجامعة وقعت عدد من بروتوكولات التعاون مع العديد من المؤسسات، ومنها: شركة هواوي تكنولوجيز العالمية، وشركة سيمنس الألمانية، ومتحف شرم الشيخ الجديد؛ لدعم التعاون العلمي والبحثي والتطبيقي لطلاب كليات (السياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة) بفرع الجامعة بشرم الشيخ، ومؤسسة "مصر الخير" لتقديم منح دراسية للطلاب فى مجالات الجامعة المختلفة، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري؛ لدعم المنح الدراسية في المجالات العلمية الإستراتيجية، وكذا توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد بحوث الصحراء والمنتدى المصري للتنمية المُستدامة.

ولفت التقرير إلى أن الجامعة وقعت اتفاقية رُباعية الأطراف بين شركة سيمينس العالمية، والجامعات المصرية الذكية "ESUN" المُتمثلة في الجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، وكُبري الشركات الصناعية؛ بهدف توفير فرص ومنح تدريبية لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية والجامعات الأهلية الأخرى، وذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع موسسة "ماجروهيل التعليمية" العالمية.

وتناول التقرير تنظيم جامعة الملك سلمان الدولية العديد من الفعاليات والمؤتمرات، ومنها: تنظيم معرض فني لبرنامج العمارة الداخلية، ومعرض جرافيك يضم إنتاح طلاب كلية الفنون والتصميم، وتنظيم معرض حول الكيمياء الفراغية وعلاقتها بالصيدلة، كما نظمت كليات الجامعة العديد من المعارض للطلاب، والمُشاركة في يوم الصحة العالمي، وتنظيم يوم لقيادة الدراجات من مقر الجامعة بشرم الشيخ إلى متحف شرم الشيخ.

وفي إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية والفعاليات الرياضية، نظمت الجامعة العديد من الأنشطة ومنها: ركوب الدراجات ومباريات كرة القدم، وبطولة جامعة الملك سلمان الدولية للشطرنج، وتنظيم رحلات إلى معالم القاهرة التاريخية، كما شاركت الجامعة في معرض Edu Gate خلال العامين الأكاديميين (2020- 2021) و(2021- 2022)، وتكريم الطلاب المُتفوقين بالجامعة، والمشاركة في تنظيم رالي السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ.

وفيما يتعلق بالمُشاركة في الأنشطة الثقافية وحضور المؤتمرات العلمية المُختلفة، شارك الطلاب في منتدى إدارة المُخلفات الإلكترونية لشباب الجامعات، وتنظيم اليوم العالمي للغة العربية من أجل المحافظة على اللغة والهوية العربية ودعمها وتعزيز مكانتها بين لغات العالم، وحضور "المؤتمر الطلابي الأول لكلية طب الأسنان" بجامعة قناة السويس، وتنظيم عدد من السيمنارات حول (حدوث الزلازل وأسبابها وكيفية حماية المباني منها والحد من مخاطرها، والأمراض المرتبطة بانفلوانزا الطيور، والاتجاهات الحديثة لنُظم الري الحقلي للزراعة الذكية المُستدامة، وتطور اللقاحات والتقنيات المُستخدمة لإنتاجها، ونشأة الفن)، وتنظيم العديد من الفعاليات التوعوية والثقافية والمهنية؛ لدعم مجتمع جنوب سيناء وخاصة في مدن رأس سدر وشرم الشيخ، وتنظيم المؤتمرات العلمية المعنية بالتنمية المستدامة والزراعات بالمناطق الصحراوية، وكذلك التغيرات المناخية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية المحلية والدولية.

وتعتبر الجامعة واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2020، وتقع الجامعة بمحافظة جنوب سيناء، وتضم ثلاثة أفرع بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، مشيرًا إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تعُد أول جامعة ذكية في سيناء تسعى إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية مُتميزة، وتهدف إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتطرح الجامعة عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات)، ومجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي)، ومجال الصناعات التكنولوجية يشمل برامح (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة يشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول)، مجال الزراعات الصحراوية (برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (برنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، مجال الطب البيطري (برنامج الطب البيطري)، مجال التمريض (برنامج علوم التمريض)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونظم المعلومات)، ومجال اللغات التطبيقية يشمل برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية)، ومجال السياحة والضيافة (برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات)، ومجال الفنون والتصميم يشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة).