محطتا مياه الشرب ببني شبل والطحاوية بالشرقية تجتازان إختبارات تجديد شهادة الإدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتى تُعد مؤشراً لكفاءة المحطة وضمان إستدامة وإستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

أشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى إلى تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطتي مياه بني شبل المرشحة بمركز الزقازيق والطحاويه المرشحة بمركز بلبيس وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من إستيفاء جميع إشتراطات ومعاييرالشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، لافتاً إلى أن الشركة تضم 26 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الإعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و 11 محطة معالجة للصرف الصحي.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان إستدامة وإستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.