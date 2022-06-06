”القومى للمرأة بالفيوم ” يواصل عقد تدريب ريادة الأعمال لتمكين المرأة إقتصادياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:22 صباحاً - في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبــادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي " حيـــاة كريمــة " قام الفرع اليوم بتنفيذ سلسله من تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي مستوي الجمهورية لتمكين سيدات قري حياة كريمة اقتصادياً وذلك بمحافظة الفيوم برئاسة الاستاذة ليلى طه قاسم مقررة الفرع .

نفــذ فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم اليوم الثانى لفعاليات تدريب " ريــادة الأعمــال " بعدد 5 دورات تدريبية بالتوازي بمركز إطسا بعدد 4 قرى

وذلك بقرى النزلة و الصعايده القبليه و بطن أهريت و قصر الجبالى