18 براءة اختراع.. حصاد التعليم العالى والبحث العلمى فى 2021 - 2022

جدة - نرمين السيد - حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بتطورات كبيرة خلال عام 2021 - 2022، إذ بذلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جهودا كبيرة لإبراز التطورات والجهود التى قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمى بالصناعة، ودعم الباحثين.





وفى هذا الصدد، تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول حصاد الأداء السنوى للمركز للعام 2021 = 2022.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات المحلية والدولية بلغ 198 بحثا، و2690 بحثا منشورا بالمجلات الدولية "Scopus"، و109 أبحاثا منشورة بالكتب، و18 براءة اختراع، كما بلغ عدد المشروعات البحثية الدولية خلال تلك الفترة 14 مشروعا، والمشروعات البحثية المحلية 110 مشروعات.

ولفت التقرير إلى المشروعات الداخلية للمركز خلال العام، إذ بلغت 380 مشروعا، كما بلغ عدد المشروعات الداخلية التكميلية 115 مشروعا.

وأفاد التقرير بتصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز البحثية فى تصنيف سيماجو الإسبانى (SCImago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، والذى يأتى بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤشر سيماجو للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية.

وأضاف التقرير أن المركز نجح فى الحصول على النصيب الأكبر من الفائزين بجوائز الدولة، والذى أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رقم 179، حيث حصل المركز على 7 جوائز فى مجالات (العلوم التكنولوجية المتقدمة، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، العلوم الكيميائية، العلوم الزراعية، العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية، المياه والطاقة والعلوم البيئية).

وقال د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن تصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز البحثية فى تصنيف SCImago العالمى، وحصوله على النصيب الأكبر من جوائز الدولة، فضلا عن تزايد عدد البحوث المنشورة دوليا من جانب المركز القومى للبحوث، وزيادة عدد مشروعات المركز، تعكس جميعها التقدم الملحوظ الذى شهده أداء المركز القومى للبحوث، ويأتى دور المركز مواكبا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل جميعها فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.