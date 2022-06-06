رئيس هيئة الدواء يلتقى وفد وكالة الرقابة الصحية البرازيلية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، أنطونيو بارا توريس، الرئيس التنفيذى للوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية، والوفد المرافق له، ليوناردو روزا، رئيس الاستشارات الدولية لوكالة الصحة البرازيلية، والسيدة فيكتوريا بالثر، رئيس قسم التجارة بسفارة البرازيل بالقاهرة، والسيدة جوليانا زوراتو، ممثل من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية.





جاء ذلك فى إطار مشاركة هيئة الدواء، كشريك رئيسى، فى المعرض والمؤتمر الأفريقى الأول، الذى تنظمه هيئة الشراء الموحد، وفى إطار حرص الهيئة على تنسيق الجهود الدولية مع السلطات الصحية، والشركات الدولية من أجل دعم مسيرة التنمية المستدامة فى قطاعى الدواء والمستلزمات الطبية. وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئتين فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، إذ أعرب انطونيو بارا توريس عن رغبتهم فى تعميق التعاون مع هيئة الدواء، والاستفادة من التجربة المصرية فى الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية.

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