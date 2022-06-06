جدة - نرمين السيد - شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الإثنين، بدء وصول الوفود المشاركة فى المؤتمر العالمى الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، التابع لدار الإفتاء، والذى يستهل فعالياته غدا الثلاثاء من 7-9 يونيو بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت عنوان: "التطرف الدينى: المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة"، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى.





ووصل إلى القاهرة من المدعوين الدكتور جهانجير خان مدير مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة، والدكتور أبو بكر دكورى، مستشار رئيس جمهورية بوركينافاسو للشؤون الإسلامية، والشيخ نور الدين خالق نظروف مفتى أوزباكستان، والدكتور جاكوب بيترسون أستاذ الأديان والدراسات الإسلامية بجامعة كوبنهاجن. يذكر أن المؤتمر العالمى لمركز سلام يحضره ممثلون عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء، والقيادات التنفيذية، والمفتون، ورجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر ودول أفريقيا وغيرها.

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