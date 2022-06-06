توريد 226 ألفا و87 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح للصوامع والشون منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن بلغ 226 ألفا و87 طنا.





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