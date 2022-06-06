«الصحة» توجه بسرعة وتيسير إجراءات تسجيل الدواء المصرى فى زامبيا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير الأدوية لدول القارة الإفريقية بأسعار مقبولة بما يضمن استدامة توافر الدواء لشعوب القارة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بنظيرته بدولة زامبيا سيلفيا ماسيبو، وسفير زامبيا لدى مصر اللواء توبولى مولامبو لوبايا، مساء أمس الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحى، والارتقاء بالنظم الصحية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبى الإفريقى الأول «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى يعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بوزيرة الصحة والسفير والوفد المرافق لهم على تواجدهم على أرض مصر للمشاركة بفعاليات المؤتمر، مؤكدا أهمية استمرار تضامن كافة الدول الإفريقية الشقيقة للارتقاء بالنظم الصحية بما يضمن تعزيز الأمن الصحى للشعوب.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للدول الإفريقية ومن بينها دولة زامبيا، لتحقيق الأمن الصحى للشعوب، لافتا إلى التنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبحث سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية فى الصناعات الدوائية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل الارتقاء وتوسيع آفاق التعاون بين الدولتين فى مجال تصنيع وتصدير الأدوية للسوق الزامبية، حيث تعد الدولة المصرية من أكبر مصدرين الأدوية لدولة زامبيا.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير وجه بتنظيم زيارة للوفد الزامبى بمصر لزيارة مصانع شركات الأدوية (إيجبتو فارما، أكديما، إيفا فارما)، للإطلاع على التجربة المصرية فى مجال صناعة الأدوية، مؤكدا اعتزام الدولة المصرية على تصدير كميات أكبر من الأدوية للسوق الزامبى خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها وجهت وزيرة صحة جمهورية زامبيا، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على استقبال الدولة المصرية المشرف للوفود الإفريقية المشاركة فى المؤتمر الطبى الإفريقى الأول «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، مؤكدة حرص دولتها على الاستفادة من التجارب المصرية فى مجالات الصحة العامة وعلى رأسها الصناعات الدوائية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سوزان زناتى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة والسكان، والدكتور جورج أمين، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، والمدير العام لهيئة تنظيم الأدوية فى جمهورية زامبيا، ماكومانى سيانجا.