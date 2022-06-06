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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702299/سعر-الدولار-أمام-الجنيه-في-مصر-اليوم-الإثنين-6-6-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 6 يونيو، في كافة البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الشراء في البنك المركزي 18.95 جنيه، مقابل 18.67 جنيه للبيع.

وينشر موقع دوت الخليج أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، نحو 18.60 جنيه للشراء، مقابل 18.66 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية 18.62 جنيه للشراء، و 18.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، سجل سعر الدولار 18.60 جنيه للشراء، مقابل 18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي 18.62 جنيه للشراء، مقابل 18.68 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.63 جنيه للشراء، مقابل 18.68 للبيع.

سعر الدولار الجمركي

وكانت وزارة المالية،قررت منذ 1 يونير 2022 الماضي، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا و64 قرشًا، وأدرجت الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.

رفع سعر الفائدة 2%

كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي يوم الخميس 19 مايو، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪