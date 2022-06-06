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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702296/عامل-يقتل-والده-وأشقائه-ويصيب-والدته-بطلقات-نارية-بسبب-خلافات-أسرية

أقدم شاب، اليوم الاثنين، على قتل والده وأشقائه وإصابة والدته بطلقات نارية بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق؛ يفيد ورود بلاغ بمقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة بطلقات نارية بكوبري العرب بقرية أبومناع غرب بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل عبد الناصر إبراهيم أحمد، وأبنائه أحمد عبد الناصر إبراهيم أحمد، محمد عبد الناصر إبراهيم أحمد، وحيدة عبد الناصر إبراهيم أحمد، نجاة عبد الناصر إبراهيم أحمد، إصابة زوجته سعاد وحيد علي، تبلغ من العمر 50 عاما، بطلق ناري بالساقين، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام، والجثث في مكان الحادث تحت تصرف النيابة والشرطة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة ابن المجني عليه الأول، ويدعى جمال بسبب خلافات أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.