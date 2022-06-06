انت الان تتابع تفاصيل خبر «تشغيل مكتب بريد المقصبة» و«تأهيل طريق بلطيم البرج الدولى»..البرلمان يحيل اقتراحان للنائب يونس عبد الرازق للحكومة..اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702293/تشغيل-مكتب-بريد-المقصبة-وتأهيل-طريق-بلطيم-البرج-الدولىالبرلمان-يحيل-اقتراحان-للنائب-يونس-عبد-الرازق-للحكومةاليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، عن الاقترحان برغبة المقدمان من النائب يونس عبد الرازق،عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنهما:

دوت الخليج البرلمان يحيل اقتراحان للنائب يونس عبد الرازق للحكومة الأول: إعادة تشغيل مكتب بريد المقصبة – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ. الثاني: إعادة رصف وتأهيل طريق رافد بلطيم البرج الدولى – محافظة كفر الشيخ. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022. ويهدف المشروع إلى تحديث السكة الحديدية لخط طنطا - المنصورة – دمياط بطول ۱۱۹ كيلو متراً . نطاق المشروع يشمل نطاق المشروع الآتى : -تحديث المسار المزدوج : طنطا - المنصورة بطول ( 54 كم ) . -مضاعفة المقاطع أحادي المسار المنصورة - دمياط ( 65 كم ) ، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية طنطا - المنصورة - دمياط بالكامل . -شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية ، بما في ذلك خط طنطا - المنصورة – دمياط .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تشغيل مكتب بريد المقصبة» و«تأهيل طريق بلطيم البرج الدولى»..البرلمان يحيل اقتراحان للنائب يونس عبد الرازق للحكومة..اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.