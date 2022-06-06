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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702291/إعادة-تأهيل-خزان-أسوان-القديم-وتغيير-التحكم-في-بواباته-للنظام-الإلكتروني

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس أشرف المحمدي رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والسيدة المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل؛ لمتابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وأعمال تطوير المركز الثقافي الأفريقي بأسوان، والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية.

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متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية

وأكد الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حاليًا، وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني.

واستعرض الدكتور عبد العاطي أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية، واللذان يُعدان من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان، حيث يضم المركز العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية، وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويستعرض النصب التذكاري تاريخ إنشاء السد العالي.

إنشاء المركز الثقافي الأفريقي بأسوان

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري قامت بإنشاء المركز الثقافي الأفريقي بأسوان؛ ليصبح مقصدًا سياحيًا بارزاً بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافى الإفريقى، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة ، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح رومانى مفتوح كأحد مكونات المركز.

نقوش تحكي تاريخ إنشاء السد العالي

وقد تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧، ويصل ارتفاعه الى ٧٢ متر، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالي، ويُعد أحد المزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم لما يقدمه من رؤية بانوراميه للسد العالي والمنطقة المحيطة.