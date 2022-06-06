انت الان تتابع تفاصيل خبر «شكاوي النواب» تناقش اقتراح النائب أحمد السجيني لإنشاء موقف سيارات.. اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702258/شكاوي-النواب-تناقش-اقتراح-النائب-أحمد-السجيني-لإنشاء-موقف-سيارات-اليوم

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدمة من النائب أحمد السجيني، بشأن تخصيص مساحة (2) فدان من الأرض المملوكة للمركز القومي للبحوث والكائنة بوصلة الزراع البحري داخل كردون محافظة الإسكندرية لإنشاء موقف سيارات عليها.

دوت الخليج

34 اقتراح برغبة عي طاولة شكاوي النواب.. اليوم

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية بقرية المطيعة- مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير عبدالرحيم، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أم القصور- مركز القوصية- محافظة أسيوط على أراضي طرح النهر التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن الانتهاء من إجراءات التخصيص من محافظة الإسماعيلية لإقامة مدرسة تعليم أساسي بمنطقة قرية أبو طفيلة تجمع سيف الدين عطوان- محافظة الإسماعيلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء جناح إضافي بمدرسة إسنا الرسمية لغات- مركز إسنا – محافظة الأقصر.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية فى مجلس قروى الصوامعة مركز طهطا- محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إحلال وتجديد الجناح القديم بمدرسة الملاح بقرية ظفر- مركز تمي الأمديد- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية بمدينة المنزلة- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء حسن جعفر، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية جزيرة الحجر مركز الشهداء- محافظة المنوفية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق الطويل، بشأن تخصيص قطعة أرض بقرية البراجيل مركز أوسيم- محافظة الجيزة لإنشاء مدرسة تجريبية عليها.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بناحية زرزارة التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية- مركز فارسكور- محافظة دمياط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تخصيص الجناح الثالث المقام بمدرسة الأشراف بصفط الشرنية - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف لإقامة مدرسة لغات تجريبية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب طه أبو الناظر، بشأن إنشاء مدارس تعليم أساسي في القرى والعزب المحرومة بمركز الفشن- محافظة بنى سويف.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية زراعية على أرض ملك وزارة الزراعة بقرية صفط خالد مركز إيتاى البارود- محافظة البحيرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن إنشاء مدرسة تعليم فنى على الأرض الكائنة في مجلس قرية بطورس بمركز كوم الرزقة- محافظة البحيرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أبيس 8/6 – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بإدارة السلام التعليمية - محافظة القاهرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إقامة كليات للطب، والصيدلة، والهندسة بجامعة مطروح، وإنشاء مستشفى جامعي تعليمي- محافظة مطروح.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن تأسيس قسم "هندسة المنشآت الرياضية" بالجامعات المصرية.

- الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي:

الأول: بشأن تطوير وحل مشاكل المناطق العشوائية داخل محافظة أسيوط.

الثاني: بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحي الى منطقة مساكن كوبري رعرع بحوض الخمسات بمدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة تنقية مياه للشرب بعزبة الأهالي التابعة لمدينة القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن نقل مدينة الحرفيين بحي السلام أول الى مدينة بدر أو العبور الجديدة- محافظة القاهرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة استكمال مشروع الصرف الصحي الخاص بقرية الغوابين - مركز فارسكور - محافظة دمياط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن تطوير محطة مياه القواسم- بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إنشاء خط مياه عكر من النيل فرع دمياط قطره 1متر لتغذية محطتي مياه الشرب بمدينتي الجمالية والمطرية- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: محمود العزب، جيهان البيومي، بشأن توصيل شبكة الصرف الصحي الخاص لمدرسة محمد هاشم النقيب الثانوية بقرية كفر سرنجا - مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن إتمام مشروع توسعه محطة مياه مدينة شبين الكوم- محافظة المنوفية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن عمل توسعات بمحطة معالجة مدينة القنايات وقرية الطيبة بنظام (M-P.P.R) - محافظة الشرقية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في قرى مركز الزقازيق ومدينة القنايات- محافظة الشرقية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء محطة معالجة مياه الشرب لمركز ومدينة ديرب نجم- محافظة الشرقية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم عبدالله، بشأن تغطية الصرف الصحي بمدينة نويبع- جنوب سيناء- محافظة سيناء.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباسط الشرقاوي، بشأن الاستفادة من مساحة (22) فدانًا خلف شركة مياه الشرب لبناء عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة دمنهور- محافظة البحيرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هدى عبدالستار، بشأن تشكيل لجنة استشارية من وزارة الاسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية لرصد وحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.