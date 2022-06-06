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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702290/رياضة-النواب-تناقش-طلب-النائب-أحمد-رمزي-لإنشاء-ملعب-خماسي-وسور-قانوني-بقرية-الاخصاص-بالجيزة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسةالدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء ملعب خماسي وإنشاء سور قانوني بمركز شباب بقرية الاخصاص مركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج رياضة النواب تناقش طلب النائب أحمد رمزي لإنشاء ملعب خماسي وسور قانوني بقرية الاخصاص بالجيزة كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، بشأن إنشاء نادى رياضي متكامل لمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج. وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخر التنفيذ لبعض ملاعب ومراكز الشباب بمحافظة سوهاج. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022. ويهدف المشروع إلى تحديث السكة الحديدية لخط طنطا - المنصورة – دمياط بطول ۱۱۹ كيلو متراً . نطاق المشروع يشمل نطاق المشروع الآتى : -تحديث المسار المزدوج : طنطا - المنصورة بطول ( 54 كم ) . -مضاعفة المقاطع أحادي المسار المنصورة - دمياط ( 65 كم ) ، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية طنطا - المنصورة - دمياط بالكامل . -شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية ، بما في ذلك خط طنطا - المنصورة – دمياط .

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