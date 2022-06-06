اليوم.. بيراميدز يواجه اتحاد جدة السعودى ودياً

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702287/اليوم-بيراميدز-يواجه-اتحاد-جدة-السعودى-وديا

يلتقي فريق بيراميدز ضد نظيره اتحاد جدة السعودى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن استعدادات بلاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضمت القائمة ٢٣ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر

خط الهجوم: محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف.

نتيجة مباراة بيراميدز ضد الأهلي فى الدوري

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.