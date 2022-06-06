تجربة الميتافيرس في قطاع الرعاية الصحية بجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:25 صباحاً - عاش زوار جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، خلال اليوم الأول لفعاليات المعرض 5 يونيو 2022، رحلة إلى منشآت هيئة الرعاية الصحية من خلال عالم الميتافيرس الافتراضي.

وذلك عن طريق ارتداء نظارات الواقع المعزز تدريجيًا "تحركات" من الأكوان الإفتراضية إلى الأماكن الفعلية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، ليستمتعوا خلالها بأول تجربة للميتافيرس في عالم الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط، وذلك في ظل التطورات الملموسة التي تحدث في العالم من تكنولوجيا.

وتقام فعاليات المعرض الطبي الأول، AFRICA HEALTH ExCon، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في الفترة من (5-7) يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية.

عايز تعيش تجربة الميتافيرس ورحلة إلى منشآت هيئة الرعاية الصحية ..

زور جناح هيئة الرعاية الصحية بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، قاعة (2)، بوث (312)، خلال اليوم وغدًا (6-7) يونيو 2022.