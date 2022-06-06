مصر تشارك فى فعاليات قمة الشباب العالمية لتوصيل الجيل 2022

جدة - نرمين السيد - شاركت مصر، مُمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى فعاليات "قمة الشباب العالمية لتوصيل الجيل 2022" التى نظمها الاتحاد الدولى للاتصالات فى الفترة من 2 إلى 4 يونيو فى كيغالى، رواندا.





وجاءت مشاركة وزارة الاتصالات فى إطار جهودها لزيادة الوعى المجتمعى وتنمية قدرات الشباب المصرى والنشء فى مجال المواطنة الرقمية والإنترنت الآمن بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وانعقدت فعاليات القمة بمشاركة حضورية لمجموعة من الشباب من سن 18 إلى 29 عامًا، فضلاً عن مشاركة افتراضية للشباب من سن 15 حتى 17 عامًا.

وعرض الطلاب المصريون تجربتهم فى التعامل مع الفضاء الرقمى وتبادلوا الخبرات والتجارب مع أقرانهم حول العالم حول كيفية الاستفادة من الإمكانات التى تتيحها لهم التكنولوجيا الحديثة، والآثار الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا فى حياتهم، وكيفية التغلب على التحديات التى تواجههم فى العالم الرقمى.

وجاءت مشاركة الوزارة فى إطار أنشطة "مبادرة المواطنة الرقمية" التى تهدف إلى رفع وعى الشباب بمخاطر استخدام الإنترنت والفضاء الإلكترونى والحلول الرقمية، وبيان الآليات المتوفرة للحماية من التهديدات الرقمية، خاصةً تلك التى تستهدف النشء والشباب والأطفال وذلك من أجل أن يتمتع الجميع بتجربة إيجابية وآمنة عبر الإنترنت وجعل الإنترنت مكانًا أفضل يتمكن فيه الأفراد من استخدام التكنولوجيا بمسؤولية واحترامٍ ونقدٍ وإبداعٍ لمواكبة متطلبات التحول نحو المجتمع الرقمى وتحقيق نهضة المجتمع المصرى وتنميته.

وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى إثراء المعارف المرتبطة بالحقوق والمسؤوليات الخاصة بالبيئة الرقمية وتطوير القدرة على بناء الهوية الرقمية وإدارتها عبر الإنترنت، كما تسعى إلى امتلاك الأدوات اللازمة لحماية البيانات الشخصية وإدارة المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية وطرق الوقاية منها.

وتتضمن المبادرة أيضًا المهارات الرقمية والقدرة على التفكير النقدى لتقييم جودة المحتوى وتمييز الأخبار الزائفة، والإلمام بالممارسات الرقمية، خاصةً التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمى.

وجمعت القمة بين القادة الشباب ورواد الأعمال وصناع التغيير الاجتماعى والمهندسين والمتخصصين فى السياسات والطلاب وغيرهم، كما ضمت مجموعة من قادة الأعمال وصناع القرار المؤثرين ودعاة من مجتمعات محلية.

وتناولت القمة الفجوة الرقمية والموضوعات ذات الصلة، بما فى ذلك المهارات الرقمية والمساوة بين الجنسين وتغير المناخ والسلامة على الإنترنت ومستقبل العمل وريادة الأعمال والتبعيات الرقمية وأكثر من ذلك، وصُدِرَت وثيقة "دعوة للعمل" وروِّج لها على نطاقٍ واسعٍ أمام قادة العالم.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى للاتصالات تأسس فى عام 1865، وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو أحد أقدم الهيئات العالمية القائمة.