الصحة تبحث مع «إليكتريك الأمريكية» توفير أجهزة طبية تعمل بالذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ممثلى شركة جنيرال إليكتريك الأمريكية وعلى رأسهم المدير والرئيس التنفيذى روب والتون، مساء أمس الأحد، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبى الإفريقى المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».





ناقش الوزير خلال الاجتماع، إمكانية تطوير ورفع كفاءة 30 جهاز أشعة رنين تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعى تابعين لمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما بحث التعاون المشترك مع الجانب الأمريكى بإنشاء وتحضير مراكز تميز خاصة بأورام البروستاتا، بالإضافة إلى بحث إدخال تكنولوجيا حديثة من خلال توفير أجهزة طبية تساعد فى الكشف المبكر وعلاج سرطان البروستاتا بدون تدخل جراحى، حيث يمكن للجهاز الواحد الكشف على 40 إلى 50 مريض يوميا، خلال وقت قصير يصل إلى 12 دقيقة فقط بدلا من 55 دقيقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول التعاون المشترك لتوفير أشعة مقطعية للكشف عن الأمراض الصدرية، مؤكدا قدرة هذه الأجهزة على تشخيص وتحديد نوع الورم بصورة دقيقة، مشيرا إلى امكانية إنشاء مراكز بحثية متطورة بمصر فى مجالات الأمراض الصدرية وأورام المخ والبروستاتا، من شأنها المساهمة فى الاكتشاف المبكر للأمراض وإيجاد العلاج المناسب للمرضى.

وتابع، أن الوزير بحث مع الجانب الأمريكى، توفير أجهزة طبية تعمل بالذكاء الاصطناعى للكشف المبكر وعلاج المصابين بأورام المخ بدون تدخل جراحى، منوها إلى أهمية التعاون المشترك فى توافير برامج تدريبية بمجال أورام المخ والبروستاتا، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من مواقع التدريب التابعة للوزارة مثل (أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى والمهنى) ومركز التدريب الطبى التابع إلى جامعة القاهرة، واستقدام الخبراء لتدريب الفرق الطبية، وذلك بهدف تبادل ونقل الخبرات بين البلدين.

ونوه عبدالغفار بأن الوزير أكد على ضرورة البدء فى تدريب الأطباء المصريين المتخصصين بمجال الأورام السرطانية، على أن تكون مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج باكورة هذا التعاون، من خلال توفير برامج تدريبية للفرق الطبية بالمستشفى، علاوة على رفع كفاءة واستحداث بعض الأجهزة الطبية للمستشفى، وذلك فى إطار تطوير المستشفى وتحويله إلى صرح طبى متكامل، موضحا أن الوزير أكد على ربط البيانات ومعالجتها بتقنية الذكاء الاصطناعى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتورة سوزان زناتى مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.