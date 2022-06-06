التموين تعلن انعقاد لجان اختيار الوظائف القيادية (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأكد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية أن إجراء اختيار القيادات الجديدة بالعاصمة الإدارية يأتى للتأكيد أن مقر الوزارة بها أصبح جاهز للعمل وأصبح كذلك مهيئا لدخول الموظفين إليه بعد تجهيزه مكتبيا وفنيا وتكنولوجيا لإجراء كل الأعمال به.
وأوضح شرف أن انعقاد اللجنة يأتى فى إطار بدء الوزارة التشغيل التجريبى وإطلاق حزمة من الأعمال داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها بدء تفعيل منظومة GFMIS ومنظومة PAY ROLL والخاصة بحساب مرتبات العاملين بالوزارة إذ تم إجراء العمليات الخاصة بها لمرتبات شهر يونيو الجارى من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن كل المنتقلين للعمل بالمقر الجديد بالوزارة قد تم تدريبهم على حزم البرامج التدريبية العامة والتخصصية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، معهد نظم معلومات القوات المسلحة.
جدير بالذكر أن أولى لجان اختيار الوظائف القيادية تضم ثلاثة من أهم الوظائف وهى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ومن جانبهم أثنى أعضاء لجنة الاختيار على جاهزية المقر الجديد بالعاصمة الإدارية لانعقاد لجنة الاختيار، موضحين أن المقر سيكون إضافة جديدة للدولة كمقرات الوزارات الأخرى التى تم ميكنتها، وأن ما يحدث من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة هو نقلة حضارية تكنولوجية بما تتضمنه من التحول الرقمى للدولة المصرية وتوفير بيئة ومناخ العمل الأمثل الذى يعمل على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية والتميز فى الأداء.
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