التموين تعلن انعقاد لجان اختيار الوظائف القيادية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية أن إجراء اختيار القيادات الجديدة ‏بالعاصمة الإدارية يأتى للتأكيد أن مقر الوزارة بها أصبح جاهز للعمل وأصبح كذلك ‏مهيئا لدخول الموظفين إليه بعد تجهيزه مكتبيا وفنيا وتكنولوجيا لإجراء كل ‏الأعمال به.

وأوضح شرف أن انعقاد اللجنة يأتى فى إطار بدء الوزارة التشغيل ‏التجريبى وإطلاق حزمة من الأعمال داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية ‏الجديدة ومنها بدء تفعيل منظومة ‏GFMIS‏ ومنظومة ‏PAY ROLL‏ ‏والخاصة بحساب مرتبات العاملين بالوزارة إذ تم إجراء العمليات الخاصة ‏بها لمرتبات شهر يونيو الجارى من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف أن ‏كل المنتقلين للعمل بالمقر الجديد بالوزارة قد تم تدريبهم على حزم البرامج ‏التدريبية العامة والتخصصية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية ‏الاقتصادية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز المركزى ‏للتنظيم والإدارة، معهد نظم معلومات القوات المسلحة.‏

جدير بالذكر أن أولى لجان اختيار الوظائف القيادية تضم ثلاثة من أهم ‏الوظائف وهى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، رئيس ‏ الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية ‏والإدارية، ومن جانبهم أثنى أعضاء لجنة الاختيار على جاهزية المقر الجديد ‏بالعاصمة الإدارية لانعقاد لجنة الاختيار، موضحين أن المقر سيكون ‏إضافة جديدة للدولة كمقرات الوزارات الأخرى التى تم ميكنتها، وأن ما يحدث ‏من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة هو نقلة حضارية تكنولوجية بما ‏تتضمنه من التحول الرقمى للدولة المصرية وتوفير بيئة ومناخ العمل الأمثل ‏الذى يعمل على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية والتميز فى الأداء.‏