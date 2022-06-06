رئيس جامعة سوهاج يترأس أول جلسة لمجلس كلية الحقوق

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج انعقاد اول جلسة لمجلس كلية الحقوق، وذلك ضمن استعدادات الكلية لاستقبال زيارة اللجنة المشكلة من لجنة قطاع الدراسات القانونية لكليات الحقوق.





وأوضح عبد الخالق إنه فى إطار مجموعة الإجراءات التصحيحية التى تتخذها إدارة الجامعة فى ضوء توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتوفيق أوضاع الكليات التى تم افتتاحها خلال السنوات العشرة الأخيرة وتوجد بها اوجه قصور، فإنه تم صدور قرار بتشكيل أول مجلس لكلية الحقوق كإجراء قانونى لاستيفاء تشكيل القيادات الأكاديمية والمجلس الحاكم للكلية واللجان المنبثقة عنه كما حددها قانون تنظيم الجامعات.

وأضاف الدكتور رابح رتيب بسطا المشرف على الكلية، أن مجلس الكلية فى اول انعقاد له قد اتخذ مجموعة من القرارات الهامة فى هذا الشان منها ترشيح مشرفين علميين على اقسام الكلية العشرة، واعتماد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى اسيوط وسوهاج بشان تبادل اعضاء هيئة تدريس بين كليتى الحقوق فى الجامعتين.

وأشار الدكتور حماد عزب المشرف على شئون التعليم والطلاب بالكلية إلى أن المجلس اعتمد ملفات الكلية ضمن استعداداتها لاستقبال زيارة لجنة القطاع كما وافق المجلس على الندب الكلى لعضوى هيئة تدريس من جامعة جنوب الوادى وثالث من جامعة أسيوط لاستيفاء اعداد اعضاء هيئة التدريس بالكلية.