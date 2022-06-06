وزير الرى يتابع الحالة الإنشائية للسد العالى وخزان أسوان القديم

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع المهندس أشرف المحمدى رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والمهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشؤون مياه النيل، لمتابعة تأهيل خزان أسوان القديم وأعمال تطوير المركز الثقافى الإفريقى بأسوان والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية.





وقال الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالى، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حاليا وتغيير نظام التحكم فى بواباته لاستخدام النظام الإلكترونى.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافى الإفريقى بأسوان والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية واللذان يعدان من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان، حيث يضم المركز العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويستعرض النصب التذكارى تاريخ إنشاء السد العالى.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان، ليصبح مقصدا سياحيا بارزا بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الإفريقية المختلفة، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التى تحكى تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح رومانى مفتوح كأحد مكونات المركز.

وقد تم إنشاء النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967، ويصل ارتفاعه الى 72 متر، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى، ويعد أحد المزارات السياحية التى يقبل عليها السائحون من جميع دول العالم لما يقدمه من رؤية بانوراميه للسد العالى والمنطقة المحيطة.