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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702289/الصحة-تطلق-4-قوافل-طبية-للكشف-المجاني-على-المواطنين

تطلق وزارة الصحة والسكان، عدة قوافل طبية بالمحافظات، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وينشر موقع دوت الخليج، تفاصيل وأماكن القوافل الطبية في المحافظات.

القوافل الطبية بوزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإلكتروني «فيس بوك»، عن تقديم خدماتها العلاجية في 4 محافظات هم: «القاهرة - الإسماعيلية - البحيرة - المنيا»، على مدار يومي6 و7 يونيو2022، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستهداف القرى والمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية، وتقديم الكشف والعلاج المجاني لهم تحت شعار «100 مليون صحة».

التخصصات الطبية في قوافل وزارة الصحة

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية

- وحدة الكيلو 17 مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية.

- قرية 6 مركز إدكو محافظة البحيرة.

- المركز الطبي التجمع الأول بحي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة.

- زاوية الجدامي مركز مغاغة محافظة المنيا.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

في سياق آخر، تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع المحافظات شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، في الفترة من يوم 5 إلى يوم 23 من يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية.