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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702279/عاشرها-والدها-وبعدها-خطيبهابلاغ-يقود-الأمن-لضبط-فكهاني-وخطيب-نجلتة-بعد-حملها-سفاحا-في-المنصورة

القى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة القبض على فكهاني وذلك بعد بلاغ من خطيبتة السابقة اتهمتة بممارسة الرذيلة معها لأكثر من مره مما ادي الي حملها سفاحا وعند مواجهتة اتهم والدها بممارسة الفجور معها قبل علاقتة.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من سيدة تدعي" ف.أ . م " 21 عاما، مقيمة بقرية برق العز تتهم فيه خطيبها السابق ويدعى " محمد . ع. ال " 23 عاماً ، فكهاني ، مقيم مركز أجا بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مره برضاها أثناء الخطوبة وعندما علم بحملها سفاحا بالشهر الخامس قرر فسخ خطبتها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة مؤكدا في أقواله وقال ان الشاكية اعترفت له بقيام والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج قبل خطبتها.

عاشرها والدها وبعدها خطيبها..‏بلاغ يقود الأمن لضبط فكهاني وخطيب نجلتة بعد حملها سفاحا في المنصورة

بسؤال الأب 60 عاما، اعترف بإرتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم5489 إداري مركز المنصورة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.