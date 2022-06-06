عبد العاطى : حريصون على متابعة الحالة الإنشائية للسد العالي وخزان أسوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:28 صباحاً - - إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وتغيير نظام التحكم في بواباته للنظام الإلكتروني

- المركز الثقافى الأفريقى والنصب التذكاري من المقاصد السياحية البارزة بمدينة اسوان

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد المهندس/ أشرف المحمدى رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، والسيدة المهندسة/ إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، لمتابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وأعمال تطوير المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي ، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لإستخدام النظام الإلكتروني.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية واللذان يُعدان من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان ، حيث يضم المركز العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، ويستعرض النصب التذكارى تاريخ إنشاء السد العالى.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ، ليصبح مقصداً سياحياً بارزاً بمدينة أسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة ، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح رومانى مفتوح كأحد مكونات المركز.

وقد تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧ ، ويصل ارتفاعه الى ٧٢ متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى ، ويُعد أحد المزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم لما يقدمه من رؤية بانوراميه للسد العالي والمنطقة المحيطة.