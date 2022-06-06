معلومات الوزراء: نجاح المرحلة الثانية من حملة ”طرق الأبواب” التي أطلقتها وزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:28 صباحاً - نجحت المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في 21 مايو 2022- في تطعيم 1.1 مليون و432 مواطنًا ضد فيروس كورونا، خلال 8 أيام من انطلاق الحملة في 5 محافظات هي: الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط.

وتصدرت محافظة الجيزة المحافظات الخمس في معدلات التطعيم، بإجمالي 270 ألف مواطن، تلتها محافظة أسيوط بإجمالي 260 ألفًا و861 مواطنًا.

ويُذكر أن المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب قد انطلقت في 7 محافظات، خلال الفترة من 6 إلى 17 مارس 2022، ونجحت في تطعيم مليون و200 ألف مواطن.