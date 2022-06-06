إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس.. اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس بداية من اليوم الإثنين، بعد تسلم المديريات والإدارات لأرقام الجلوس من كنترولات الثانوية العامة.





وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الأساسية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجارى، وتستمر حتى 31 يوليو المقبل، وتعقد الامتحانات ورقيًا بنسبة 100% بنظام "بابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية منف يروس كورونا المستجد.

وتأتى جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وفقًا لما هو متبع فى نظام التقييم المعدل، حيث تقيس مهارات الفهم والاستيعاب والتحليل والإبداع لدى الطلاب بدلا من الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب مجلدات مفاهيم تتضمن كل ما يغنيهم عن الحفظ من: مفاهيم، قوانين، خرائط، صور وغير ذلك ما تحويه المناهج، بما يحقق فلسفة نظام الـOpen book، وبموجب هذه المجلدات لا يجوز للطلاب اصطحاب أى كتب أو مذكرات معهم إلى داخل اللجان الامتحانية، كذلك لا يجوز لهم اصطحاب أجهزة التابلت، خاصة أن الامتحانات تعقد ورقيا بالكامل.

ويحظر على الطلاب دخول اللجان مصطحبين أوراقا بيضاء لاستخدامها كمسودات للإجابة، وفى مقابل ذلك توفر لهم الوزارة من ورقتين إلى ثلاث ورقات فى نهاية كراسة الأسئلة، يمكنهم استخدامها كمسودات.