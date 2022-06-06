وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الأساسية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجارى، وتستمر حتى 31 يوليو المقبل، وتعقد الامتحانات ورقيًا بنسبة 100% بنظام "بابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية منف يروس كورونا المستجد.
وتأتى جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وفقًا لما هو متبع فى نظام التقييم المعدل، حيث تقيس مهارات الفهم والاستيعاب والتحليل والإبداع لدى الطلاب بدلا من الحفظ والتلقين.
ويتسلم الطلاب مجلدات مفاهيم تتضمن كل ما يغنيهم عن الحفظ من: مفاهيم، قوانين، خرائط، صور وغير ذلك ما تحويه المناهج، بما يحقق فلسفة نظام الـOpen book، وبموجب هذه المجلدات لا يجوز للطلاب اصطحاب أى كتب أو مذكرات معهم إلى داخل اللجان الامتحانية، كذلك لا يجوز لهم اصطحاب أجهزة التابلت، خاصة أن الامتحانات تعقد ورقيا بالكامل.
ويحظر على الطلاب دخول اللجان مصطحبين أوراقا بيضاء لاستخدامها كمسودات للإجابة، وفى مقابل ذلك توفر لهم الوزارة من ورقتين إلى ثلاث ورقات فى نهاية كراسة الأسئلة، يمكنهم استخدامها كمسودات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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