طلبة القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحان الديناميكا فى ثانى أيام امتحانات نهاية العام، التى تعقد وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.





وأعلن الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، متابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، امتحانات الشهادة الثانوية لحظة بلحظة، ووجَّه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التى تعينهم على التفوق والنجاح.

وأعلن وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية بأقسامها العلمى والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، فى أول أيام الامتحانات، فى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى مختلِف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور الضوينى أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم فى المناطق الأزهرية فى مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التى تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.