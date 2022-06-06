لقاحات ضد كورونا.. هدية مصر لإفريقيا تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة مصرية، لتقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس "كورونا" للأشقاء الأفارقة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى.

جاءت تصريحات الرئيس خلال مداخلته فى جلسة حوارية تحت عنوان "نحو نظم مرنة ومستدامة فى إفريقيا"، فى افتتاح المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأول بمشاركة واسعة لوزراء الصحة الأفارقة، والشخصيات العلمية والطبية العالمية، وعدد كبير من رؤساء كبرى شركات الأدوية.

وأعرب الرئيس عن استعداد مصر للتعاون مع دول القارة فى جميع المجالات المتعلقة بالقطاع الطبى، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو التدريب أو العلاج أو التأهيل، مشيرًا إلى أن القدرات الموجودة فى مصر متاحة للأشقاء، ومؤكدا الاستعداد لرفع المعاناة عن كل الأشقاء بالقارة أو خارجها فى جميع المجالات حتى فيما يتعلق بصناعة الدواء واللقاحات.

ووجه الرئيس حديثه لشركات الأدوية، موضحا أن إفريقيا سوق واعدة وكبيرة، إذ يبلغ عدد سكان القارة مليارًا و300 مليون نسمة، وسيصل هذا العدد إلى 2.5 مليار مواطن بعد 30 عامًا من الآن.

وأضاف السيسى أن إفريقيا لديها موارد هائلة، بدءًا من الموارد البشرية، ووصولا إلى مختلف الموارد الأخرى، مشيرا إلى أن المستقبل للقارة الإفريقية، إذ أن 60 إلى 65% من سكانها من فئة الشباب.

وأوضح الرئيس أنه فى مصر تم حل الكثير من تحديات القطاع الطبى بالمبادرات التى أطلقتها الدولة، وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، ومبادرة علاج فيروس "سى"، ومبادرة "قوائم انتظار العمليات الجراحية"، مضيفًا أن قوائم الانتظار ليست علاجا طبيا عاديا، ولكنها عمليات جراحية كبرى فى تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب.

وأكد السيسى أن ما حققته مصر فيما يخص تقليل قوائم الانتظار خلال السنوات الثلاث الأخيرة لم تحققه دول أكثر قدرة اقتصادية من مصر، لافتًا إلى أنه تم إجراء 1.3 مليون عملية جراحية من قوائم الانتظار، بلغت تكلفة الواحدة منها ما بين 100 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، ويزيد.

وأضاف الرئيس أن الدولة تستهدف الانتهاء من منظومة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال 10 سنوات، موضحًا أن عدد السكان فى مصر يزيد بمعدل مليونى نسمة كل عام، ويحتاج هذا العدد سنويا لنحو 4 آلاف سرير فى الرعاية الصحية، بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار.

وتطرق الرئيس إلى استهلاك المياه فى مصر، مشيرًا إلى أن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ولم تتغير على مدى العقود الماضية عندما كان عدد سكان مصر من 3 إلى 4 ملايين نسمة، وحتى الآن عندما بلغ عدد السكان 104 ملايين نسمة.

ولفت السيسى إلى أن مصر على الرغم من ذلك لم تدخل فى صراع مع الأشقاء، لزيادة حصتها من المياه، وركزت على تعظيم كل الموارد المائية المخصصة لها، وشدد على أن أول خطوة فى بناء التنمية الحقيقية هى الاستقرار والأمن، وفى حالة انعدامها، فستكون فرص النجاح معدومة.

وفى سياق منفصل، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على مناقشة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة لدعم الاقتصاد الوطنى، وسبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، من خلال 89 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة وجهها النواب إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة إنتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.

وطالب الأعضاء، خلال الجلسة العامة، بحل المشكلات الأزلية المتعلقة بالصناعة وخاصة الاشتراطات المعقدة التى تجعل المستثمرين يهربون من مصر، وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة، ووصف النواب ملف الصناعة بأنه بلا وزارة فى مصر، بينما طالب عدد من النواب بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بعدم غلق أى مصنع، كما وجهوا انتقادات للحكومة بسبب عدم وجود إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلى، مؤكدين أن أى مستثمر يعانى إنهاء إجراءات مشروعه، إضافة إلى المغالاة فى أسعار الأراضى الصناعية.

وفى تعقيبها على مناقشات الأعضاء، أكدت نيفين جامع، حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار فى القطاع الصناعى سواء استثمارات جديدة أو توسعات فى مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كل الجهات المعنية.

وقالت الوزيرة إن اللجنة تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة التى تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى أراض صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه تم من خلال اللجنة تخصيص أراض لـ 79 مستثمرًا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.

وأوضحت الوزيرة أنه تم أيضا إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراءً منها حتى الآن، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصرى بهذه الأسواق.

ولفتت الوزيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعى العربى كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن التى تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا وتعزيز الإنتاج المحلى وتنمية صناعات مستدامة وقادرة على المنافسة عالميا فى القطاعات الرئيسية وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32٫3 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 27% مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصديرى فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مشيرةً إلى تنامى معدلات التصدير بعدد (12) قطاعا تصديريا حيث استحوذت على 90% من إجمالى هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% و62%.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرة إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى عدد من المحافظات، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع وخصوصًا المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وقالت الوزيرة إنه فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى مجال طرح وتخصيص الأراضى حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل أو إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللامركزية فى إتاحة الخدمات.