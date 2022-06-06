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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /702284/ترتيب-مجموعة-مصر-في-تصفيات-أمم-إفريقيا-2023

حقق منتخب مصر فوزًا مهما على نظيره غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، أمس الأحد، والتي إقمة فى ستاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

مالاوي لاعب المركز الأول 3 نقاط.

مصر لاعب المركز الثاني 3 نقاط.

إثيوبيا لاعب المركز الثالث بدون نقاط.

غينيا لاعب المركز الرابع بدون نقاط.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.

قائمة المنتخب الوطني

محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.