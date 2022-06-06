«طاقة النواب» تناقش مشروع قانون نائب التنسيقية بشأن تعديل قانون العاز الطبيعي..اليوم

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /702265/طاقة-النواب-تناقش-مشروع-قانون--نائب-التنسيقية--بشأن-تعديل-قانون-العاز-الطبيعياليوم

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، و(60) نائباً أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي.

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«طاقة النواب» تناقش طلب نائب التنسيقية لتعديل قانون العاز الطبيعي..اليوم

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدم من النواب

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن تأخر الشركات المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعي بقرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن رد الشيء لأصله.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمركز الرياض– محافظة كفر الشيخ، على الرغم من إدراجه بخطة العام المالي 2021/2022.

مشروعات النواب تناقش طلبات الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد محمود.. اليوم

في حين تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد محمود:-

الاول: بشأن مدى التزام ممثلي وزارة المالية بقانون تنظيم التعاقدات الحكومية في الوزارات المختلفة بتنفيذ تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاٌ لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

الثاني: بشأن تأخر صرف مستحقات أجور العاملين بشركات المقاولات والخدمات والصيانة العاملة في قطاع البترول بمحافظة الإسكندرية، مما يهدد بهروب العمالة الفنية المتخصصة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بقطاع البترول.