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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /702261/زراعة-النواب-تنفتح-ملف-الأعمال-الزراعية-للتنمية-الريفية-وزيادة-الدخول-أرضى-اليوم

تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجماعها اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

دوت الخليج

«زراعة النواب» تنفتح ملف الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول أرضى.. اليوم

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب على أحمد على:-

الاول: بشأن تدنى قيمة التعويضات المنصرفة للمزارعين المار بأراضيهم خطوط الغاز الطبيعي بكفر الشيخ مقارنة بمثيلتها بمحافظة الدقهلية.

الثاني: قيام وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري بتحرير محاضر ضد ملاك الأراضي التي يتم استغلالها في الاستزراع السمكي نظراً لارتفاع ملوحتها، والتابعة لعدد سبع جمعيات تابعة لقطاع استصلاح الأراضي بمركز الحامول- محافظة كفر الشيخ، والتي يتم ريها بمياه الصرف الزراعي.

وأيضا تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: علي أحمد علي، كامل محمود فيصل، بشأن تدنى سعر توريد محصول بنجر السكر رغم ارتفاع أسعار السكر، الأمر الذى يؤدى الى عزوف المزارعين عن زراعته.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن وضع ألية لتحقيق الاستفادة القصوى من محصول الكتان نظراً لتعرض المزارعين لاستغلال التجار لشرائهم للمحصول بسعر بخس.