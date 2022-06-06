ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2022

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ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 11 هدفا.

مابولولو لاعب الاتحاد 10 أهداف.

مروان حمدي لاعب سموحة 10 أهداف.

جون إيبوكا لاعب إنبي 9 أهداف.

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 7 أهداف.

خالد قمر لاعب الجونة 7 أهداف.

إبراهيم عادل ومحمود وادي لاعبي بيراميدز 5 أهداف.

محمد شريف وبيرسي تاو لاعب الأهلي 5 أهداف.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

فاز نادي الزمالك على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد نجح فريق نادي الإسماعيلي من إدراك التعادل في شباك نادي الزمالك عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين على مدافع الفريق الأبيض محمود علاء.

وبعده بدقيقة واحدة، أحرز البديل عمر السعيد هدف التقدم لصالح نادي الزمالك، عن طريق عرضية من اللاعب أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-2 للزمالك.

وكان قد أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام فريق الإسماعيلي بتقدمه بهدف مقابل لا شيئ، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيئ عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد عرضية من الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، اللاعب عبد الله جمعة، الذي قام بتمرير كرة عرضية داخل المنطقة، ليضعها أشرف بن شرقي على يسار حارس الإسماعيلي، وسط غفوة من دفاعات الفريق الأصفر.