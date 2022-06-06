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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /702280/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم ومن أبرزها مباراة كرواتيا ضد فرنسا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

يخوض روسيا البيضاء ضد إذربيجان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض النمسا ضد الدنمارك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض كرواتيا ضد فرنسا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض أيسلندا ضد ألبانيا،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض سلوفاكيا ضد كازاخستان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

مواعيد مباريات مباريات دولية ودية

يخوض اليابان ضد البرازيل ، والتي من المقرر إقامتها في التمام الساعة الثانية عشر مساءً.

يخوض كوريا ضد الجنوبية تشيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده ظهراً.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

يخوض غينيا الإستوائية ضد ليبيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.