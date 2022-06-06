الأرصاد تكشف طقس 6 أيام مقبلة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد أن تواصل درجات الحرارة الارتفاع ليسود طقس حار نهارا على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدلا ليلا على الأنحاء كافة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
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