جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 23 الإسكندرية 29 22 وادى النطرون 34 22 طنطا 34 22 شبين الكوم 35 23 دمنهور 34 22 بلطيم 28 21 مطروح 28 20 السلوم 29 21 سيوة 34 21 بورسعيد 28 22 دمياط 28 21 الزقازيق 35 23 المنصورة 35 22 الإسماعيلية 35 22 السويس 35 21 العريش 30 22 رفح 29 21 رأس سدر 37 23 نخل 36 18 نويبع 35 23 طابا 33 22 كاترين 30 18 الطور 35 23 شرم الشيخ 36 28 الغردقة 37 28 مرسى علم 36 24 الفيوم 36 22 بنى سويف 37 23 المنيا 38 23 أسيوط 38 24 سوهاج 39 24 قنا 39 25 الأقصر 41 24 أسوان 41 26 إدفو 41 26 أبوسمبل 40 25 الوادى الجديد 40 26 شلاتين 39 26 أبو رماد 39 25 حلايب 35 23 رأس حدربة 35 22

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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