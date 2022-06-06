هل البطيخ والخوخ يسببان النزلات المعوية؟.. الزراعة ترد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة عاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة قناة أون الفضائية، مساء أمس الأحد.

وقال مستشار وزير الزراعة، إن الشكاوى التى تتلقاها الوزارة تتعلق فقط بـ البطيخ والخوخ رغم توافر عديد من الفواكه الأخرى فى الأسواق، مضيفا: "تم بالفعل سحب عينات من الخوخ والبطيخ فى السوق المحلية وتم قياس متبقيات المبيدات بها، وثبت بما لا شك فيه أن الحد الأدنى من المتبقيات موجود، ليس ذلك فقط بل إن بعض العينات كانت خالية تماما من المتبقيات".

وأشار إلى أن "البطيخ" مادة سكرية حمراء اللون فى لحمها ومحاطة بطبقة صلبة تمكنها من البقاء لفترات أطول عند تاجر التجزئة لمدد تصل من أسبوع إلى 10 أيام، لافتا إلى أن بقاء البطيخ لفترات طويلة تحت أشعة الشمس يؤدى لارتفاع درجة حرارتها، كما يحدث نوعا من التحلل الغذائى لها دون رائحة أو طعم.

أما الخوخ، فقد أكد مستشار وزير الزراعة على أن زيادة استهلاك الخوخ وتناوله بكميات كبيرة يؤدى إلى حركات أكبر فى الأمعاء وبالتالى يحدث الإسهال، مشيرا إلى أن سبب ذلك أن الخوخ يحتوى على سكريات عالية وألياف غير قابلة للإذابة فى الماء، فالأمر يتوقف على الاستهلاك وليس له علاقة بالتلوث.