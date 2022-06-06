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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 صباحاً - محمد السيد - /702269/دينية-النواب-تناقش-طلب-النائب-رياض-عبد-الستار-بشأن-استبدال-الأراضي-المملوكة-لهيئة-الأوقاف-لإنشاء-مجمع-مدارس-عليها-اليوم

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار إبراهيم، بشأن سرعة الموافقة على استبدال الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف ببندر ملوى حوض الكوم الأحمر خلف مرور ملوى وشرق جبانة المسلمين لإنشاء مجمع مدارس عليها.

دوت الخليج

«دينية النواب» تناقش طلب النائب رياض عبد الستار بشأن استبدال الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف لإنشاء مجمع مدارس عليها.. اليوم

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية محافظة كفر الشيخ.

«تعليم النواب» تناقش أوضاع جامعة الوادي الجديد وخطتها المستقبلية

في حين تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامى هاشم، خلال اجتماعها اليوم، أوضاع جامعة الوادي الجديد وخطتها المستقبلية،والرؤية المستقبلية للتعليم العالي في مصر.

مجلس النواب ينظر 4 تقارير بالموافقة على اتفاقيات دولية بين مصر وأمريكا

كما تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، 4 اتفاقيات مبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناقش:

1. طريقـة إقرار الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربيـة والولايات المتحـدة الأمريكيـة بشـأن التعـاون المصـري الأمريكـي للعلـوم والتكنولوجيا ، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/٢٩ ، والصادربه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ .

2. طريقة إقرار الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹ ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢ .

3 .طريقـة إقرار الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهوريـة مصـر العربيـة والولايات المتحـدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفيـة وزيـادة الدخول ( أرضي )، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹ ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٢ .

4. طريقـة إقـرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحـة المساعدة بين جمهوريـة مصـر العربيـة والولايات المتحـدة الأمريكيـة بشـأن تحسين النتـائج الصـحية للمجموعـات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹ ، والصادربه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٢ . 5 ) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقـع فـي القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٢.