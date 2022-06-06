وصايا عاجلة من البابا لـ 4 أساقفة جدد (صور)

جدة - نرمين السيد - وجَّه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، رسائل خاصة لكل أسقف من الأساقفة العشرة الجدد الذين تمت سيامتهم أمس الأحد، بـ كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى شارك فيه أكثر من 100 من أعضاء المجمع المقدس.





وقال البابا فى رسالته لـ الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بالغربية:

"أولًا أشكر الأنبا صليب الذى رعى إيبارشية المحلة بعد رحيل أسقفها الحبيب الأنبا كاراس، وأشكر نيافة الأنبا بيجول الذى زكّا ابنًا من أبنائه ليصير أسقفًا عامًا للمحلة الكبرى، وكانت خدمة المتنيح الأنبا كاراس ناجحة جدًّا فى المحلة، وكانت خدمة قصيرة ولكنها كانت خدمة مثمرة جدًّا، وشعب المحلة الكبرى هو شعب محب للكنيسة، ومن هذا الشعب خرج منه بطاركة وأساقفة وآباء كهنة، وهو شعب محب للكنيسة. وخدمة المحلة الكبرى تحتاج أولًا الاهتمام بخدمة الشباب وخدمة الأسرة والكلية الإكليركية، والاهتمام الرعوى أولًا وأخيرًا، الاهتمام بالاحتياجات الرعوية ككل".

وقال قداسة البابا فى رسالته لـ الأنبا توماس الأسقف العام:

"نشكر الأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديرى الأنبا توماس السائح بسوهاج والخطاطبة ودير مار بقطر بالخطاطبة والمشرف على دير الأنبا موسى القوى بالعلمين أيضًا، وأشكر أيضًا نيافة الأنبا يوساب الذى رعى دير الشايب بالأقصر وما زال طبعًا، والأنبا توماس سيكون مساعدًا لنيافة الأنبا ساويرس، وسيقوم ببعض المسئوليات الديرية الأخرى التى سوف نكلفه بها فى حينها".

وقال البابا فى رسالته لـ الأنبا أرشيليدس الأسقف العام لتورنتو بكندا:

"أولًا أشكر نيافة الأنبا مقار الذى كان مشرفًا على هذا القطاع "قطاع كنائس تورنتو"، وكان يفتقدها كل عدة شهور وعلى مدار عدة سنوات، وأشكر أيضًا نيافة الأنبا بيتر ونيافة الأنبا يسطس اللذان زكّا الأسقف الجديد لكى يخدم فى تورنتو، وهذه هى المرة الأولى الذى سنقيم فيها أسقفًا مقيمًا فى تورنتو وكل توابعها، وهى إيبارشية الرئاسة الكنسية فى كندا".

وأضاف: "يوجد فى كندا نيافة الأنبا مينا أسقف غرب كندا ونيافة الأنبا بولس أسقف شرق كندا، وسيكون الأسقف الجديد فى منطقة الوسط "المنتصف"، وسيكون عمله أولًا عمل منسق عام ومشارك مع كل الآباء الكهنة الأحباء فى هذه المنطقة فى تنظيم الخدمة، وأيضًا يشترك مع الأبوين الأسقفين الموجودين حاليًا فى كندا فى تنظيم الأعمال والخدمات والأنشطة الجماعية التى ممكن أن يشتركوا فيها، بحيث تكون خدمة كندا للكنيسة القبطية خدمة واحدة سواء على مستوى الشباب أو مستوى الأسر أو مستوى الخدام والخادمات أو مستوى الآباء الكهنة، فيهمنا جميعًا أن الكنائس الموجودة فى بلد كبيرة مثل كندا أن تكون مشتركة معًا ولها وحدانية فى العمل وفى الخدمة."

وقال البابا فى رسالته لـ الأنبا جيبرييل، الأسقف العام لنيوجيرسى بالولايات المتحدةالأمريكية:

"أشكر أولًا نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا الذى زكّا أحد أبنائه الأحباء، وأشكر أيضًا نيافة الأنبا دايفيد أسقف نيويورك ونيوانجلاند الذى كان يخدم نائبًا بابويًّا فى منطقة نيوجيرسى وهى منطقة الرئاسة الكنسية فى شرق أمريكا، وكان يخدمها بجوار خدمته لأسقفية إيبارشيته المحبة للمسيح، ونيافة الأنبا جيبرييل سيقيم فى مقر الرئاسة فى سيدرجروف فى خدمته".

وأضاف: "لكن أطلب أيضًا من الكنيسة الكبيرة فى أيست برونزويك أن تخصص له قلاية فى هذه الكنيسة، لكى يقيم فيها بالتبادل مع إقامته فى سيدرجروف، ونيافة الأنبا جيبرييل سيكون مسئولًا بالأساس عن خدمة الشباب، فى قطاع نيوجيرسى الممتلئ جدًّا بالشباب، وسيكون أيضًا مسئولًا عن خدمات وتنسيق عمل الخدمات بين الآباء الكهنة هناك، وهم آباء مباركون ولهم تعب كبير فى الخدمة، ونيوجيرسى من المناطق التى بدأت فيها الخدمة فى أمريكا كلها، وكان الكاهن الأول فى أمريكا أبونا جيبرييل عبد السيد، ولذلك اسم جيبرييل اسم محبوب لأنه كان كاهنًا نشيطًا ونجح فى خدمته لسنوات طويلة".

واستطرد: "الأنبا دايفيد سيكون مع الأنبا جيبرييل حتى شهر نوفمبر القادم وهو موعد السيمنار، وسيكون مساعدًا ومُسهّلًا لخدمته، ويقوم بعملية التسليم لأنه مسئول عن نيوجيرسى لعدة سنوات، ولكن طبعًا نيافة الأنبا جيبرييل سيكون حر الحركة والخدمة فى نيوجيرسى كلها وبين وقت وآخر سيأتى إليه نيافة الأنبا دايفيد، ويعتبر الأسقف العام فى نيوجيرسى أنه نائبًا بابويًّا عنا، فى الخدمة فى هذه المنطقة الواسعة، وأنا أعلم أن نيوجيرسى بها أكثر من 27 كنيسة وفيها كنائس كبيرة وعدد كبير من الآباء الكهنة الذين يخدمون منذ سنوات طويلة".