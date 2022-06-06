انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر انستجرام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /702278/بعد-أزمتها-الصحية-الأخيرة-ياسمين-عبد-العزيز-تلغي-متابعة-زوجها-أحمد-العوضي-عبر-انستجرام

دوت الخليج يرصد إلغاء ياسمين عبد العزيز متابعة أحمد العوضي.

سر إلغاء ياسمين عبد العزيز لمتابعة أحمد العوضي

وأقدمت ياسمين على ذلك التصرف بعد تعرضها لأزمة صحية جديدة، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما، فهل هذا هدوء ما قبل العاصفة وسيتفجر نبأ انفصالهما؟

أزمة صحية جديدة للفنانة ياسمين عبد العزيز

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كشفت عن تعرضها لوعكة صحية حجزت على آثارها بالمستشفى. ولم توضح ياسمين تفاصيل الوعكة، إذ اكتفت بنشر صورة لها من حجرتها بأحد المستشفيات عبر «انستجرام» وكتبت معلقة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

وقبل نشر صورتها من داخل المستشفى كتبت عبر خاصية "ستوري" في تطبيق "أنستقرام": "ما أروع قوله تعالى (ولسوفَ يعطيك ربُّك فترضى)، الله لم يعدْك بالعطاء فقط، بل العطاء حتى الرضا، سيعوضك لأنك رضيت في وقت لم يكن فيه الرضا عليك سهلاً، سيعوضك الله عن كل هذا العبء الذي حملته وحدك في هذه الحياة، سيعوضك عن كل ألم قاومته دون أن تتكلم، سيعوضك عن كل الأشياء التي لم تخبر أحدًا عنها، لأنه الله سيجبر بخاطرك وسيرضيك وسيعطيك".

وكانت كتبت ياسمين عبر خاصية استوري بعد أزمتها الصحية:«ستعلمك الشدائد دائمًا أنه ليس لك إلا الله»

وعادت خلال الساعات الماضية، النجمة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة فى أحد المستشفيات هناك.

وفي يوليو الماضي عانت ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وغادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى بعد 26 يوما، وسافرت لاحقا إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية والمتابعة مع أطبائها في جنيف.

ثم عادت وطمأنت جمهورها بأن حالتها الصحية تحسنت كثيرا، وتعافت من الأزمة التي ألمت بها، وظهرت في برنامج تلفزيوني مع زوجها وتحدثت عن أزمتها كاملة.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية

جدير بالذكر، أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية، مسلسل «اللى ملوش كبير»، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، وهدى الإتربى.